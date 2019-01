Alloggi di fortuna nello stabile di via Corticella: raffica di denunce e un arresto

I Carabinieri della stazione Navile in collaborazione con il Genio Ferrovieri dell'Esercito e del Cio Toscana - Compagnia Intervento Operativo hanno sgomberato uno stabilimento in disuso al civico 91 di via Corticella.

All'interno, erano accampate diverse persone, tutte straniere. Al termine dell'operazione 5 stranieri sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici, un cittadino tunisino di 26 anni è stato portato in carcere per l'aggravamento della pena di divieto di dimora, cittadino marocchino un 26enne, trovato con un coltello, è stato denunciato per possesso illegale di armi, mentre a carico di un 25enne marocchino e di un 27enne senegalese, già espulsi dal territorio italiano, è stato emesso un ordine di rimpatrio coatto immediato.