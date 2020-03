Ancora in corso i disordini a carcere della Dozza, la Polpen: "Ci hanno lanciato di tutto"

E' ancora in corso la protesta al carcere della Dozza. Dopo i gravissimi fatti di domenica 8 marzo in diversi istituti italiani, ieri circa 350 detenuti hanno occupato due sezioni dando anche alle fiamme dei materassi e. Da quanto si apprende, diversi, tre detenuti e un agente, so no stati trasportati in ospedale a causa del fumo.

"Ci hanno lanciato di tutto - ha detto a Bologna Today un ripresentante sindacale della Polizia penitenziaria - dalla copertura dei tetti, pezzi di metallo e cemento, oltre a insulti. Per fortuna non tutti i detenuti hanno aderito, come ad esempio la sezione femminile, le sezioni coinvolte sono il primo e il secondo piano. Abbiamo tentato di percorrere la strada del dialogo, ma non è stato possibile. Questa è la dimostrazione di come il carcere sia permeabile, entra di tutto, cosa che denunciamo da tempo. E' tutto devastato, la situazione non è stata ancora risolta".

Alla base delle mobilitazioni ci sono le forti restrizioni adottate per cercare di evitare la diffusione del Coronavirus. A quanto si apprende da fonti della Questura sembra che i detenuti più animosi siano da collocare nelle detenzioni brevi, mentre i carcerati condannati per periodi più lunghi non avrebbero partecipato ai disordini. Del pari diversi detenuti sembra siano rientrati nelle celle, ma la situazione più critica -e ancora in atto- rimane quella del primo e del secondo piano.

Nella mattinata di ieri sarebbe stata registrata un'escalation di comportamenti aggressivi. Poi i detenuti sarebbero usciti dall'area di sicurezza e arrivati sino alle mura di cinta.