Dozza, scovati telefoni cellulari nelle celle dei detenuti

Durante una perquisizione delle celle al secondo piano giudiziario del carcere della Dozza, una pratica di routine da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria, ieri mattina sono stati trovati due smartphone con rispettivi caricabatterie completamente funzionanti. I detenuti che li avevano in uso sono stati denunciati.

"La CGIL FP si complimenta con il comandante di reparto e tutto il personale di Polizia Penitenziaria della casa circondariale per​ la grande professionalità dimostrata - si legge in una nota - nonostante le varie problematiche da affrontare quotidianamente e le grosse difficoltà create dal sovraffollamento dell'Istituto e i carichi di lavoro sempre più pesanti, infine si auspicano provvedimenti nei confronti dei responsabili dell'introduzione illecita degli oggetti non consentiti"

"Nonostante il fatto che le comunicazioni telefoniche tra detenuti e soggetti esterni al carcere, costituiscono assai spesso veicolo di gravi illeciti penali solo grazie al costante impegno degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e alla esperienza professionale degli stessi, si riesce a prevenire l’uso in carcere di cellulari, a volte, di dimensioni talmente ridotte da renderne pressoche impossibile il rinvenimento”, fa sapere UIL PA Polizia Penitenziaria di Bologna per voce del suo segretario generale Domenico Maldarizzi "purtroppo” – lancia l’allarme Maldarizzi – a parte il riconoscimento dei meriti agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, né da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria né da parte delle Autorità politiche del Ministero della Giustizia vi è la volontà di installare in carcere

dissuasori telefonici che impediscano i pericolosi scambi di comunicazioni tra i detenuti e i soggetti esterni al carcere”.

“Al Personale della Polizia Penitenziaria di Bologna va il plauso di tutta la Uil Pa Polizia Penitenziaria - continua la nota - per tutto quello che fanno per garantire l’ordine e la sicurezza sia all’interno che all’esterno della struttura nonostante la scarsità di mezzi e uomini e, ci auguriamo, che questi eroi silenziosi ricevano il giusto plauso anche dall’Amministrazione”.