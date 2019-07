Cade dalla bici a Monte Pastore: morto il cicloturista 67enne

Non ce l'ha fatta Carlo Alberto Contro, il 67enne che l'11 luglio è caduto dalla sua bicicletta a Monte San Pietro, in località Montepastore.

Trasportato all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso, le sue condizioni erano subito apparse molto critiche. L'uomo, uscito per una pedalata in collina con una comitiva di amici, si sarebbe poi separato dal gruppo e aveva imboccato via Merlano dove è caduto. Erano stati i compagni di viaggio a dare l'allarme.

Nel vicino comune di Valsamoggia, un ciclista è morto pochi giorni fa durante una escursione in notturna con la mountain bike.