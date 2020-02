Coronavirus, annullato "Il Carnevale dei Bambini" di Martedì Grasso

Il Carnevale del Martedì Grasso quest'anno non si farà. Come ogni anno era stato fissato per domani nel primo pomeriggio l'evento dedicato ai bambini che porta a sfilare carri allegorici e mascherine. Ma vista l'emergenza Coronavirus e le precauzioni messe in campo anche nella nostra regione, la festa non si farà. A comunicarlo questa mattina una nota stampa degli organizzatori delle Feste Petroniane.