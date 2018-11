"Ci vediamo da Lucio", Casa Dalla apre tutto l'anno | VIDEO

Lucio Dalla, la sua figura, le sue opere, diventano 'bene comune' della citta' di Bologna. Anche la sua casa, lo straordinario appartamento di via D'Azeglio, che da gennaio sara' visitabile per tutto l'anno (eccezion fatta per luglio e agosto), non piu' solo per brevi periodi o a cavallo del 4 marzo.

Lo prevede il patto di collaborazione che il Comune di Bologna ha sottoscritto con la Fondazione Lucio Dalla, che fa capo agli eredi del cantautore bolognese, che da' il via a una serie di iniziative unitarie. A gennaio, dunque, "Ci vediamo da Lucio" tutti i venerdi' con visite guidate, per ora due al giorno, alla casa dell'artista, che negli anni aveva accumulato quadri, statue, oggetti curiosi, cimeli legati alla sua carriera.

L'organizzazione delle visite (15 euro il costo del biglietto) sara' fatta assieme a Bologna Welcome. "La Fondazione e' nata per tenere vivo il ricordo di Lucio", assicura il presidente Andrea Faccani, che assicura che la casa rimarra' cosi' com'e', anche, dopo una battaglia legale, e' caduto il vincolo della Soprintendenza sull'immobile.

"E' sempre stata nostra intenzione tenere aperta la casa, a prescindere dal vincolo, e, naturalmente, senza vendere niente. Rimarra' tutto uguale", garantisce", Faccani.

"La citta' sottoscrive un patto con la Fondazione che fa di Lucio Dalla un patrimonio culturale della citta'. Per noi e' importante che questo sia un progetto culturale che parli di Bolognae della sua storia", spiega l'assessore comunale alla Cultura, Matteo Lepore, che annuncia un evento al Teatro comunale per il 4 marzo e conferma che e' stato presentato in Soprintendenza un progetto per collocare in piazza Cavour una panchina con la statua del cantante realizzata dallo scultore Antonello Paladino (lo stesso del monumento funebre) che sara' donata alla citta' da uno degli eredi. (Dire)