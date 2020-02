Casalecchio, abbattimento alberi danneggiati: il Comune "fornisce le prove"

Il 10 febbraio ha preso il via l'abbattimento degli ippocastani all'ingresso del Parco della Chiusa, in via Panoramica a Casalecchio e l'amministrazione, a scanso di polemiche, ha lasciato alcune parti degli alberi abbattuti nel parco "come elemento di testimonianza dello stato vegetativo in cui versavano".

"Il Comune ha commissionato un'approfondita ricerca storica, agronomica e sullo stato vegetativo delle piante che compongono il viale" si legge in una nota, ed è emerso "che le piante sono in fase di senescenza, hanno circa 100 anni, e che il loro stato vegetativo, indagato sia a terra sia in quota, è nella maggior parte dei casi compromesso". Il progetto di rigenerazione dell'area comporta quindi "abbattimenti di numerose piante, consolidamento della struttura delle branche di altre e sostituzione delle alberature con una distanza di impianto maggiore rispetto alla attuale, per garantire una corretta crescita delle stesse".

Gli ippocastani abbattuti saranno comunque "rimpiazzati" tra il 2020 e il 2021, come da prescrizioni della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della città metropolitana di Bologna: "Dopo un'attenta analisi dei dati fitosanitari, ambientali e storici che il Comune ha fornito, ha infatti autorizzato la messa a dimora di Aesculus hippocastanum (ippocastani, cioè la specie attuale), ritenendo prioritario perpetuare il carattere storico-documentale della specie", fa sapere il Comune di Casalecchio.

Le piante messe a dimora la prossima settimana saranno 1️2 e le restanti, per completare il doppio filare entro il 2021, saranno 14: "Per compensare gli ippocastani abbattuti e non reintegrati nel viale che, come precisato, ha la necessità di avere una distanza di impianto maggiore, il Comune pianterà altri alberi all'interno del parco, completando il viale dei ciliegi e ripristinando il viale dei gelsi. Alcune parti degli alberi abbattuti verranno al momento lasciate nel parco come elemento di testimonianza dello stato vegetativo in cui versavano".