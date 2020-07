Casalecchio, via il ponte pedonale tra Unipol Arena al centro commerciale, strada chiusa al traffico

Il 22 luglio 2020 è in programma la rimozione a Casalecchio del ponte pedonale di via de Curtis che collega il parcheggio di Unipol Arena a Shopville GranReno. Per l'esecuzione dei lavori è prevista la chiusura di via de Curtis tra la rotatoria Villeneuve e via Cervi dalle ore 6.00 di mercoledì 22 alle ore 6.00 di giovedì 23 luglio e in ogni caso fino a fine lavori.

L'attuale ponte sarà rimosso per essere sostituito da uno nuovo, come fa sapere il Comune di Casalecchio. Il progetto prevede la realizzazione di un viale tra la fermata SFM (Servizio Ferroviario metropolitano) Palasport

connessa a nord con il nuovo cavalcavia pedonale su via de Curtis.

Il nuovo viale pedonale attrezzato porterà gli utenti direttamente all’Unipol Arena e al Centro Commerciale.

La nuova posizione del ponte sarà spostata rispetto all'attuale di circa 20 m verso ovest (quindi verso Zola Predosa). I lavori della nuova passerella pedonale dovrebbero concludersi entro il 2020.

Deviazioni

- chi deve andare a Ikea, Leroy Merlin e via del Lavoro e proviene da Zola Predosa, alla rotonda Villeneuve dovrà voltare a destra verso via Coppi;

- chi deve andare a Shopville e proviene da Zola Predosa, alla rotonda Villeneuve dovrà voltare a sinistra in via Monroe;

- per chi proviene da Casalecchio ed è diretto verso Zola Predosa le alternative saranno sempre via Coppi e via Monroe rispettivamente attraverso via Cervi e via Lennon.