Incendi ai cassonetti, altri 4 in fiamme: secondo episodio in 24 ore

Altri incendi ai cassonetti nella notte. Ieri sera è capitato a quattro bidoni della carta, sempre nella stessa zona e a 24 ore di distanza dall'episodio analogo precedente. I Vigli del fuoco questa volta sono stati allertati intorno alle 23 di ieri sera nelle vie Massarenti, della Salita e Guelfa.

Ad essere presi di mira sono solo i contenitori della carta, forse perché più facilmente infiammabili. Facile ipotizzare infatti la mano dell'uomo nei misteriosi roghi che da qualche tempo stanno verificandosi nel quartiere San Vitale. Risale al 30 aprile un primo caso in via Bondi, e poi l'altra sera e infine la scorsa notte. Sul posto chiamata dai pompieri è arrivata la Polizia. Anche in questo caso non sembrano esserci telecamere ad aiutare le forze dell'ordine a capire chi possa aver compiuto il gesto.