Maltempo, Castel Guelfo allagata: l'intervento dei Vigili del fuoco\VIDEO

Oltre 80 gli interventi dei Vigili del fuoco di Bologna nella giornata di ieri. Castel Guelfo e Imola i comuni maggiormente interessati, soprattutto per allagamenti in garage e scantinati. Ancora chiusa al traffico la rotonda tra via Nuova e via Dozza nel comune di Castel Guelfo. In totale 12 le squadre impegnate delle 17 sedi centrale e distaccate del Comando provinciale di Bologna.