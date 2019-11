Castenaso: cade dalla scala mentre pota un albero, ferito 62enne

Stava potando i rami di un albero nel suo giardino quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala sulla quale si era arrampicato. L’incidente è avvenuto questa mattina in via delle Pieve a Marano di Castenaso, e a finire al pronto soccorso del Maggiore in codice due, con ferite medio gravi su tutto il corpo, è stato un uomo di 62 anni.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, che al momento della caduta era anche lei in giardino. Vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma il 62enne è stato poi trasferito al Maggiore in ambulanza.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale Terre di Pianura e i Carabinieri della locale stazione, che hanno ricostruito l’esatta dinamica di quanto avvenuto.