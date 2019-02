Castenaso, assalto al Conad: rubate le casse

Sono arrivati davanti al Conad di via Tosarelli a Castenaso con due auto, e in meno di tre minuti hanno messo a segno un colpo da 6mila euro. È successo ieri sera, poco dopo le 21: il centro commerciale era chiuso da circa mezz’ora e all’interno non c’era più nessuno.

I malviventi, con il volto travisato da un passamontagna, hanno sfondato un ingresso laterale della struttura dirigendosi subito verso le casse. Un colpo da “maestri”, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e nonostante l’allarme, all’arrivo delle forze dell’ordine i responsabili si erano già dileguati.

I ladri hanno rubato le casse contenenti denaro contante: circa 6mila euro, senza contare i danni arrecati alla porta laterale. Indagano i carabinieri.