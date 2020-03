Furti in auto in paese, residenti infuriati feriscono il ladro

I carabinieri lo hanno separato a forza dai residenti imbufaliti, sorpreso a rubare dentro alcune auto. Se la caverà con cinque giorni di prognosi il ragazzo di 18 anni, arrestato l'altro giorno per furto aggravato a Creda, frazione di Castiglione De' Pepoli

I militari sono arrivati questa notte quando un gruppo di residenti aveva circondato il presunto ladro dopo che da quattro auto nei dintorni erano spariti alcuni oggetti. Giunti sul posto, hanno tratto in salvo il 18enne, accerchiato da alcune persone molto arrabbiate che avevano bloccato il giovane per strada.

Ferito a un gomito durante la 'rappresaglia', il 18enne, dopo essere stato perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico – per il quale risponderà di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere – è stato accompagnato in una struttura sanitaria per essere medicato.

Dopo essere stato dimesso, il giovane è stato accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la giornata odierna.