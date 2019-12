Cathy La Torre è la migliore avvocata per i diritti civili del 2019

Lo racconta lei stessa in un lungo post su Facebook: "Quando mia madre, unica volta in vita sua, mi chiese cosa volessi fare da grande avevo 9 anni. L’Avvocato e il Legislatore le dissi, quello che fa le leggi mamma, la persona più fortunata che esiste perché può cambiare il mondo”.

E così che Cathy La Torre, 39 anni, ex consigliera comunale, ha iniziato la sua strada ed è arrivata a vincere il premio "professionisti pro-bono" dei The Good Lobby Awards 2019, in pratica quegli avvocati che si battono per i diritti civili anche in forma gratuita, consegnati il 13 dicembre a Bruxelles.

Un lungo impegno per i diritti civili, per le comunità Lgtbq e, ultimamente, per la lotta all'odio in rete l'hanno portata a questo traguardo: "Io non me l’aspettavo tanto affetto, riconoscimento, plauso - ha scritto La Torre - Non me l’aspettavo perché, a discapito di quel che appare sono insicura, un tantino timida e penso di non meritare mai nulla" ma sottolinea "lottate per quel che in cuore vi pulsa. Per ogni vostro talento, ricordando che ogni talento ha la stessa dignità. E che è un talento pure saper amare, emozionarsi e gioire".