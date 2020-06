Torna il Cinema in Piazza Maggiore nella versione anti-Covid: massimo 1.000 spettatori a serata

"Sotto le stelle del cinema", la bellissima rassegna cinematografica che va in scena sul Crescentone ci sarà anche quest'anno: dal 1 luglio al 31 agosto con un limite di 1.000 spettatori che accederanno con modalità ancora da definire, forse attraverso prenotazione del posto a sedere. Lo schermo però non sarà solo uno: il progetto del comune è quello di moltiplicare le proiezioni in altri luoghi della città.

Nell'articolo di Repubblica Bologna che anticipa la ripartenza del cinema estivo in Piazza Maggiore si parla della Barca e di altri luoghi dove, contemporaneamente allo schermo centrale, si potrà vedere la stessa pellicola. Sono tutte ancora anticipazioni non ufficializzate, ma a breve si avranno dettagli. Intanto ci accontentiamo di questa bella notizia.







