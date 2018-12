Grosso cinghiale semina il panico al parco: abbattuto dopo ore di ricerca

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando numerosi cittadini hanno notato un grosso cinghiale tra il Parco dei Cedri di Bologna e il Parco della Resistenza a San Lazzaro. Un esemplare maschio, di circa 55 chili, che indisturbato vagava nelle due aree verdi.

Ad essere immediatamente allertati sono stati gli agenti dalla polizia municipale e gli uomini della polizia provinciale.

L’ungulato, dopo aver scorazzato per un paio di ore, alla fine si era fermato nel Parco della Resistenza, a ridosso dei campi sportivi: un luogo frequentato quotidianamente da famiglie e anziani. Il suo passaggio è stato immortalato con foto e video da vari residenti. Dopo ore, non essendoci modi per procedere alla cattura, e solo dopo aver messo l’intera area in completa sicurezza, il cinghiale è stato abbattuto dalle autorità competenti.