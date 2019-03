Terzo venerdì per il clima in piazza Maggiore: il movimento 'Fridays for future' bolognese torna in piazza per mobilitarsi e organizzarsi in vista del grande sciopero mondiale del 15 marzo.

Si tratta del movimento nato un venerdì a Stoccolma, quando Greta Thunberg, 16 anni, ha cominciato la sua protesta contro il cambiamento climatico all'esterno della sede del Parlamento svedese.