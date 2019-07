Ex clinica Beretta: via ufficiale alla ristrutturazione dell'edificio

Domani, martedì 9 luglio alle 10 il Sindaco Virginio Merola e il Presidente della Fondazione Carisbo Carlo Monti firmeranno il protocollo d'intesa per la ristrutturazione dell'ex clinica Beretta dove verranno costruiti alloggi di edilizia residenziale sociale. La firma avverrà nel giardino dell'edificio con ingresso da via XXI Aprile 1945, 15.

Saranno presenti anche l'assessore alla casa Virginia Gieri, il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e il direttore generale di Acer Bologna Giuliano Palagi.

La giunta Merola ha approvato infatti la permuta con l'Ausl di Bologna per il passaggio in proprietà al Comune dell'ex clinica Beretta in via XXI aprile. Una permuta alla pari, del valore di 3,2 milioni di euro. In cambio, Palazzo D'Accursio cede all'Azienda sanitaria due complessi già oggi affittati dalla stessa Ausl e utilizzati come poliambulatori: uno in via Tasso, in zona Bolognina, e l'altro in via Colombi alla Barca.

Il progetto è realizzare nell'ex Beretta 28 appartamenti per l'affitto a canone calmierato, con un investimento di 2,9 milioni di euro. Il tutto rientra nel piano straordinario annunciato dal sindaco che ha l'obiettivo di realizzare e assegnare mille alloggi entro il 2021 in città, tra nuove realizzazioni (tra cui quelle in area ex mercato di via Fioravanti finanziati con 28 milioni di euro) e il ripristino di 600 appartamenti Acer.