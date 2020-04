Anni di reati e condanna alle spalle: trovato e incarcerato

Aveva da poco preso domicilio a Ravenna, ma da anni era di stanza a Bologna, sebbene di origini napoletane. E' stato così arrestato un pregiudicato 65enne a Ravenna, su cui era stato spiccato un ordine di carcerazione per una serie di reati commessi tra il 1998 e il 2005.

Il provvedimento era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel 2015. Dal provvedimento giudiziario acquisito, è risultato che l’uomo doveva espiare una pena di sei anni di reclusione per i delitti di estorsione, furto e rapina.

In particolare dalle verifiche effettuate e dalle risultanze ottenute, è emerso che l’interessato, sin dal lontano 1974 e fino al recente passato, aveva commesso svariati reati sia in materia di stupefacenti, sia contro la persona e il patrimonio su tutto il territorio nazionale. L’arrestato è stato condotto al carcere di Ravenna per l’espiazione della pena.