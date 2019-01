Controlli della Polizia in zona Irnerio/Montagnola: denunce varie e un'auto pirata

Controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato nella giornata di ieri in zona via Irnerio e Montagnola: sono state identificate 68 persone, di cui 33 stranieri. Tre delle persone controllate sono state portate in Questura e quattro denunciate.

In particolare un uomo italiano del '69 è stato denunciato per aver tamponato un'autovettura per poi allontanarsi senza preoccuparsi delle conseguenze. E stata la donna alla guida del veicolo danneggiato ad avvicinare la pattuglia della Polizia e a mettere gli agenti al corrente dei fatti.

Poco dopo l'individuazione del reo, fermato in via Codivilla, zona San Mamolo.