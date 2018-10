Controlli stradali alle auto nella 'Bassa': alcool, droga e armi, partono le denunce

114 persone controllate e 71 veicoli ispezionati. Sono scattate tre denunce in seguito ai controlli alla circolazione stradale nelle principali vie di comunicazione, compiuti tra 'Bassa' e alcuni comuni della cintura bolognese dalla compagnia dei Carabinieri di Molinella.

Tra gli automobilisti identificati, due sono finiti nei guai. In particolare, un 38enne cittadino svizzero, residente a Baricella, alla guida di una Fiat Punto, è stato trovato in possesso di un paio di coltelli e alcune dosi di cocaina durante un controllo in via Romagne. Il materiale rinvenuto nell’auto, è stato sequestrato. I militari, inoltre, hanno scoperto che la cocaina era stata acquistata in provincia di Bologna e per questo hanno avviato ulteriori accertamenti per risalire alla fonte e ci sono riusciti identificando un 35enne marocchino residente a Imola. Lo spacciatore, individuato nei pressi della sua abitazione, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Altro caso è quello di un 29enne cittadino turco, residente a Molinella. Anche lui alla guida di una Fiat Punto, è stato denunciato perché stava guidando con una percentuale di tasso alcolico superiore al limite consentito dalla normativa. L’uomo, controllato questa notte in via Bassa Inferiore a Malalbergo dai Carabinieri del luogo si è visto ritirare la patente di guida.