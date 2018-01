VIDEO | Corno alle Scale, ferito recuperato in quota dal soccorso alpino

Domenica di lavoro per il Soccorso Alpino di Bologna, chiamati ad intervenire in tre distinti scenari in poche ore e a poca distanza l'uno dall'altro. Causa degli interventi un utilizzo erroneo delle attrezzature, in particolare delle ciaspole sul ghiaccio. Infatti solo ramponi e piccozza possono evitare lunghe scivolate nei tratti di neve ghiacciati in superficie, cadute che possono trasformarsi in tragedie in montagna.