Card cultura gratis, code a Mambo e Lumiere, Lepore: "24600 tessere, un successo"

Sono state 24.600 le domande per le tessere Card cultura nel weekend. A fornire il dato è stato l'assessore Matteo Lepore, che assieme al sindaco Merola ha introdotto l'iniziativa per preparare a un rilancio il settore, colpito duramente in question giorno dalle ordinanze restrittive per il contrasto alla diffusione del coronavirus. "Ora -prosegue Lepore- studieremo il nuovo decreto del governo e incontreremo gli operatori culturali che hanno firmato l’appello, preoccupati per la situazione economica del comparto".