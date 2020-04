Coronavirus, cancellati e rimandati tanti matrimoni: "Un caos per gli sposi, poi la corsa ai ripari"

Tra gli effetti non drammatici dell'emergenza Coronavirus anche quella dei matrimoni "saltati" e di tutti quelli da rimandare. Una scossa notevole per chi aveva organizzato tutto alla perfezione da mesi e con alte aspettative: la location, il menù, l'abito studiato esattamente per quel determinato periodo dell'anno, considerando tutti quei fuori programma che non potevano essere certo un'emergenza sanitaria mondiale come quella che stiamo vivendo.

Abbiamo parlato di questo tema con la wedding planner Alessandra Cristiani, alias "La Fata Madrina", che dall'alto della sua esperienza che va ben oltre l'abito e gli accessori, racconta quali sono le problematiche che preoccupano le sue spose, dà tutte le soluzioni del caso e anche qualche prezioso consiglio valido sempre. Il tutto con uno spirito positivo e ottimista, della serie: matrimonio rimandato, matrimonio fortunato!