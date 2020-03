Coronavirus, quando si arriverà a zero contagi in Emilia-Romagna: lo studio

In Emilia-Romagna si potrebbe arrivare al contagio zero verso la fine del mese prossimo: il 28 aprile. È la data che l'Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria di Roma che sta lavorando quotidianamente a delle proiezioni su un'ipotetica fine dell'emergenza, ha fissato per la nostra regione.

Tabella - Le previsioni dell'Eief per ogni regione

"La data di azzeramento dei contagi – si legge in una nota dello studio – è il primo giorno in cui la previsione è arrotondata a zero. Ogni giorno, le previsioni sono ottenute estrapolando un modello statistico stimato sui dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile fino a quel giorno. La validità del modello statistico presuppone che il processo epidemico non cambi la sua natura nei giorni a venire. Le stime del modello sono ottenute con due diversi criteri".

"La figura presenta la previsione basata su dati aggregati e ottenuta con il criterio più robusto alla presenza di dati anomali (Least Absolute Deviations, LAD). La tavola riporta la data prevista di azzeramento dei nuovi casi positivi, per le regioni in cui il modello statistico è sufficientemente affidabile e per l’Italia nel suo insieme; in questo caso, le previsioni indicate nella tabella sono sia quelle ottenute usando i dati aggregati, con i due diversi metodi di stima, sia quella ottenuta aggregando le previsioni regionali".

Foto - La Curva di contagi stilata dall'Eief

