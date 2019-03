8 marzo, in migliaia al corteo 'Non una di meno'

Questa mattina in Piazza del Nettuno, ora nelle strade di Bologna. Come ogni anno alle 17 il concentramento in Piazza XX Settembre di "Non una di meno", l'evento clou della Giornata Internazionale della Donna a Bologna.

Sono circa 2mila a sfilare in corteo, attraversando le strade del centro, per via Indipendenza, via dei Mille, via Marconi, via Ugo Bassi fino a Piazza Maggiore.