VIDEO| Antifascisti contestano Casa Pound: 'Fuori i fascisti da Bologna'

Ancora un banchetto firmein via D'Azeglio al quale gli attivisti rispondono con un corteo

Una cinquantina di attivisti, partiti dal sacrario dei partigiani, hanno protestato in corteo portando uno striscione con la scritta: "Se il Pd dà spazio ai fascisti vi blocchiamo tutto. Fuori i fascisti da Bologna".

Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno impedito per tutta la durata della contestazione che gli antifascisti si avvicinassero al banchetto, un gazebo all'angolo tra via Farini e via D'Azeglio.

Strade bloccate in diversi punti del centro per il passaggio e la sosta dei manifestanti: traffico in tilt in via de' Carbonesi, via Ugo Bassi, via Indipendenza e via Rizzoli per un po' di tempo.