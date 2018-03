Afrin sotto assedio: corteo per le vie del centro storico, vernice rossa davanti all'Unicredit

Presidio e corteo questa sera contro i bombardamenti da parte dell'esercito turco sulla cità siriana di Afrin. Diverse le sigle che hanno aderito all'iniziativa, dal Collettivo Autonomo Studentesco-CUA, a Labas, a Hobo, a Yabasta.

E' stata versata della vernice rossa davanti all'ingresso della banca UniCredit in Piazza Aldrovandi, ritenuta finanziatrice "del genocidio che Erdogan sta portando avanti contro la gente di Afrin" scrivono gli attivisti CUA "chi vorrà entrare in questa banca dovrà sporcarsi di rosso, rosso come il sangue delle migliaia di civili che in queste settimane hanno perso la vita nel cantone di Afrin a causa dell’avanzata dell’esercito turco".

Tper informa i cittadini che le corse dei bus verso il centro potrebbero subire variazioni di percorso.