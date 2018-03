Market a Corticella: la PM sequestra 700 prodotti alimentari

Quasi 700 prodotti alimentari sono stati sequestrati ieri dal reparto territoriale Navile della Polizia Municipale di Bologna a un esercizio di via di Corticella.

Nell’ambito dei controlli sul rispetto dell’ordinanza in vigore nell’area Bolognina e su un tratto di via Emilia Ponente mirata alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e al contrasto all’abuso dell’alcol, gli agenti hanno rilevato irregolarità nelle etichettature dei prodotti alimentari, sugli scaffali, nel banco frigo e nei freezer. I prodotti preconfezionati (snack, spezie, bevande, verdure) non riportavano le indicazioni obbligatorie in lingua italiana e in alcuni casi erano presenti scritte solo in lingua cinese. Per la titolare, una 48enne di origine cinese, è scattato il verbale e la merce è stata sequestrata.