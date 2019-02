Affollamenti e schiamazzi, sindaco ordina la chiusura anticipata per il Cortile Cafè

Chiusura anticipata per il Cortile Cafè di via Nazario Sauro 24/A. Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato l’ordinanza che impone al pubblico eserciziodi abbassare le serrande a mezzanotte, tutti i giorni, fino al 30 aprile 2019, a partire dalla data di notifica dell’ordinanza avvenuta oggi, mercoledì 27 febbraio.

Il provvedimento, fa sapere Palazzo D'Accursio, "si è reso necessario a fronte delle segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica e degrado urbano dovute alle violazioni delle normali regole di gestione dell’attività e di convivenza civile da parte di frequentatori del locale". In particolare "affollamenti, schiamazzi e musica ad alto volume dentro e fuori dal locale".

I controlli della Polizia Locale - chiosano dal Com,une - "hanno confermato l’esistenza di problemi di sicurezza urbana riconducibili a comportamenti e omissioni dei gestori dell’attività". Per queste ragioni è scattato il provvedimento di chiusura anticipata del pubblico esercizio.