Traffico, Cosmoprof: modifiche alla circolazione in zona Fiera

Durante lo svolgimento delle fiere Cosmoprof e Cosmopack, dal 15 al 19 marzo, saranno in vigore dalle 7 alle 20 alcune disposizioni di mobilità per rendere più fluido il traffico ed evitare disagi ai residenti. Lo rende noto il Comune. I bus TPER subiranno modifiche di percorso e/o di fermata.

Sono chiusi al transito ai veicoli, eccetto agli autorizzati da Bologna Fiere e ai pullman per lo scarico passeggeri:

- via Ondina Valla e i tratti di via Michelino da viale Europa alla rotonda Donati e da questa alla rotonda Lavoratori licenziati per rappresaglia

- chiusi per le auto anche piazzale Aldo Moro e piazza della Costituzione, per consentire il carico e scarico passeggeri ai pullman.

- divieto di transito ai veicoli superiori ai 35 quintali su via Michelino e nel perimetro attorno al parcheggio Michelino, dove è anche vietata la sosta ai pullman.

- divieto di sosta nelle vie: Nuvolari in direzione Stalingrado, Zambeccari, Stalingrado nel tratto verso la rotonda Taxisti vittime della strage del 2 agosto e Maserati.

- divieto di sosta negli stalli moto di piazza della Costituzione.

Leggi l'ordinanza ordinanza-cosmoprof-2

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati