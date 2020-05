Cerchi disegnati sull'erba per il distanziamento al parco: l'assessore Aitini presenta la sperimentazione

"In uno dei parchi della nostra città abbiamo fatto una sperimentazione per facilitare il distanziamento tra le persone senza impedire la socialità e la necessità dei cittadini di stare all'aria aperta: abbiamo disegnato nel prato dei cerchi a una distanza di circa due metri l'uno dall'altro, dove poter stare in sicurezza. I tempi che viviamo sono diversi da prima, ma non bisogna arrendersi davanti a ciò che sembra impossibile: con un approccio concreto alla soluzione dei problemi si possono dare risposte creative. Che ne dite, vi piace?"

Questo il post dell'Assessore Alberto Aitini con cui presenta le foto scattate al parco di Corticella. Il progetto non è nuovo, nel senso che lo abbiamo già visto realizzato in alcuni parchi cittadini di grandi città in USA, come New York e San Francisco.