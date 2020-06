Il 'vero' Crealis è realtà: la linea 15 da San Lazzaro all'autostazione di Bologna | VIDEO

Guida assistita per accostare a raso e un collegamento diretto San Lazzaro - autostazione di Bologna: domani parte la linea 15 Tper servita dal filobus Crealis, che finalmente esordisce dopo il lungo iter di realizzazione.

La nuova linea 15 ha per capolinea via Pertini a San Lazzaro e piazza XX settembre a Bologna, passando lungo via Emilia Levante e le vie Mazzini, Rizzoli, Ugo Bassi e Marconi. Un percorso che si sovrappone dunque in buona parte con quello della 19, che sarà prolungata da via Kennedy a via Pertini. La nuova linea entrerà poi in pausa ad agosto per riprendere stabilmente dal 31 agosto.

Oltre ai due sindaci e alla presidente Tper, all'inaugurazione è presente anche l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini. "Mi piacerebbe – dice – che questa inaugurazione fosse un simbolo della ripartenza del trasporto pubblico in questa regione. Nel giro di qualche anno sostituiremo tutta la flotta del trasporto pubblico locale con mezzi non inquinanti o meno inquinanti. Dobbiamo investire per evitare che nei prossimi mesi ci sia un ritorno massiccio all'uso dell'automobile".