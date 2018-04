Crescentone, ok della Soprintendenza alla rampa disabili

Si è sbloccato il progetto per la realizzazione delle rampe che rendano accessibile ai disabili il Crescentone di Piazza Maggiore.

"E' già stato approvato dalla Soprintendenza, siamo nella fase finale di selezione della ditta che si occuperà dei lavori", ha annunciato Egidio Sosio, disability manager del Comune. "Mi auguro che le rampe possano essere realizzate entro il mese di giugno", è l'auspicio dell'assessore alle Attivita' produttive e al terzo settore, Marco Lombardo. "Sarebbe bello- aggiunge - potessero essere pronte in tempo per la Skarrozzata e per Itaca", il festival del turismo responsabile, eventi in programma tra la fine di maggio e i primi di giugno.

Le rampe, spiega l'assessore, saranno tre, in pietra levigata. Lombardo ha anche confermato l'intenzione di candidare Bologna al premio europeo per l'accessibilità, un riconoscimento comunitario mai assegnato ad una città italiana, che premia l'impegno delle amministrazioni a rendere accessibili le citta', anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. (dire)