Giovane ferito nel bosco mentre tagliano legna: elisoccorso in azione

Brutto incidente domestico questa mattina nelle campagne di Crespellano, nella frazione di Pragatto. Nella tarda mattinata i soccorsi sono stati chiamati in forze per prestare le cure a un 27enne, feritosi mentre era al lavoro in una area boschiva che gestiva assieme al padre.

Immediati sono stati i soccorsi, ai quali si è aggiunto anche l'elicottero del 118, che ha portato via il giovane. Sul posto anche i Carabinieri per chiarire la dinamica della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe provocato una profonda ferita alla spalla durante le operazioni di taglio della legna, forse inciampando dopo la caduta di un grosso ramo. A chiamare i soccorsi il padre del ragazzo, che stava lavorando con lui. Il 27enne è finito all'ospedale Maggiore in codice 2.