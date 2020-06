Crevalcore, droga sotto l'albero: colto in flagrante

E' stato sorpreso dai militari mentre prelevava da un nascondiglio in prossimità di un albero un vasetto contenente della polvere biance, che poi è risultata essere cocaina. Per questo un 30enne, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Crevalcore per detenzione ai fini di spaccio.

Il sequestro e l0arresto sono avvenuti in una zona remota del comune tra il bolognese e il modenese, in via pascolone. Il soggetto è stato visto scendere da una Audi A3 che, una volta intuita la presenza dei militari, è riuscita a dileguarsi. Il quantitativo sequestrato ammonta intorno a 40 grammi, mentre a casa dell'uomo non è stata trovata sostanza, ma alcuni barattoli che fanno presupporre il loro utilizzo come contenitore dello stupefacente. Ulteriori accertamenti sono ora in corso, anche per risalire al conducente della vettura fuggito.