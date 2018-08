Incendio a Crevalcore, fiamme in centro: a fuoco il tetto del caseggiato

Intervento dei Vigili del fuoco per un incendio in centro a Crevalcore, in via Matteotti. A frendere fuoco sembra una porzione di tetto e l'ultimo piano di una porzione di caseggiato al civico 53.

Sul posto sono arrivate sette squadre di pompieri, unitamente ad ambulanze e Carabinieri. In base a una primissima ricognizione non ci sarebbero persone all'interno del caseggiato, in ristrutturazione.