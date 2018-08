Crollo ponte a Genova: dall'Emilia-Romagna soccorsi pronti a partire

Anche le Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sono pronte a partire per mettere a disposizione la propria esperienza ed aiutare la città di Genova, dopo il tragico crollo del ponte autostradale Morandi che ha già fatto 11 morti.

Il Saer è stato messo in preallerta: "Al momento è già in stand-by e pronta partenza una squadra della componente Speleo-disostruttori, con mezzo fuoristrada e squadra di supporto" si legge nella nota.

Nel frattempo è stato attivato il gestore del Rifugio Monte Penna/Faggio dei Tre Comuni e operatore del Soccorso Alpino, per monitorare le condizioni meteorologiche ed informare circa la possibilità di passaggio di eventuali elicotteri di soccorso sul crinale.

Dall'Emilia Romagna sono partiti alla volta di Genova un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna e le unità cinofile da Modena e Reggio.