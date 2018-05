Casalecchio: morto durante escursione, biblioteca resterà chiusa per lutto

L'amministrazione di Casalecchio di Reno si stringe alla famiglia di Davide Montanari, responsabile del servizio 'Casalecchio delle Culture', morto improvvisamente domenica scorsa durante un'escursione nell'Appennino pistoiese.

La camera ardente per il saluto a Davide sarà aperta dopodomani dalle 14.30 alle 15.30 al Teatro De Micheli, in Piazza del Popolo a Copparo (Ferrara). Seguiranno alle 15.30 le esequie nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Venerdì 4 maggio la Casa della Conoscenza sarà chiusa per lutto dalle 13 con sospensione dei servizi e delle attività previste e riaprirà con orario regolare il sabato 5 maggio.

Davide era funzionario per i servizi culturali del Comune di Casalecchio di Reno dall'ottobre del 2005, dopo aver prestato servizio per i Comuni di Baricella e Crevalcore. Dal 2006 al 2017 è stato direttore dell'Istituzione Casalecchio delle Culture, una struttura che ha contribuito in modo decisivo ad avviare, assieme all'allora assessore Paola Parenti.

"Siamo rimasti senza parole di fronte alla prematura e improvvisa scomparsa di Davide, una persona di grande professionalità e con una capacità e sensibilità umana preziosa per la nostra città", fa sapere il sindaco Massimo Bosso. "Il ruolo di Casalecchio di Reno nel sistema culturale metropolitano e regionale è stato soprattutto frutto del suo lavoro quotidiano di progettazione culturale e organizzazione dei servizi, in cui trovava costantemente soluzioni e strade progettuali capaci di orientare le riflessioni più profonde della nostra comunità", aggiunge il sindaco.

"Resta un grande vuoto non solo tra i dipendenti comunali, ma nei tanti che nella nostra citta' lo hanno conosciuto e apprezzato. Il sindaco e tutta la città sono vicini alla moglie Gessica e ai familiari tutti. Grazie Davide per quanto ci hai dato", è il saluto dell'amministrazione. (Vor/Dire)