Contante nelle valigie, al Marconi denaro non dichiarato per oltre 400mila Euro

Ammonta a circa 433mila Euro il denaro non dichiarato intercettato dal personale della Dogana e della Guardia di Finanza presso l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Con l'aiuto anche delle unità cinofile per l'intercettazione di denaro contante dei bagagli le Fiamme Gialle nelle ultime settimane hanno passato al setaccio le partenze e gli arrivi nello Scalo Bolognese.



I passeggeri trovati con somme superiore ai 10mila Euro, limite oltre il quale bisogna dichiararne la presenza, sono perlopiù di provenienza russa, cinese, moldava, turca, centro e nordafricana. Molti, una volta riscontrato l'illecito, hanno optato per il pagamento immediato che varia da un minimo di €200 fino al massimo del 15% per la parte eccedente il limite consentito.