Mascherati da pupazzi noti ai bimbi, sono stati denunciati dalla Polizia

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia nell'area dei T-Days: tutti avevano il volto mascherato, in particolare dal maialino Peppa Pig, dal coniglietto Bing e il mitico orsetto Winnie The Pooh. Il reato contestato è quello di travisamento in luogo pubblico e i soggetti in questione (due donne e un uomo, tutti rumeni) avevano diversi precedenti, molti dei quali legati a furti. La denuncia è arrivata a seguito dei controlli che la Polizia di Stato sta mettendo in campo in questo particolare periodo dell'anno nelle strade e nelle piazze cittadine.