Orrore e giallo alla Barca, donna trovata bruciata viva in strada

Le ustioni coprono l'85 per cento del corpo, ma non ci sono tracce di inneschi nei pressi del luogo del ritrovamento. Orrore e mistero questa mattina all'alba in zona Barca, dove una donna di circa 40 anni è stata trovata agonizzante, bruciata viva in via Marchioni. A dare l'allarme al 118 e alla Polizia (il commissariato Santa Viola è poco distante dal punto del ritrovamento) un passante che stava andando a fare colazione al bar.

Prestate le prime cure di urgenza, la ustionata è stata caricata in ambulanza e portata al'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Di lì è stata condotta al centro grandi ustionati presso l'ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente è ricoverata in condizioni critiche.

“È tutto buio quindi può essere che l’abbiano scaricata in macchina tanto non ti vede nessuno", ha detto a Bologna Today una residente "ero a letto e ho sentito un uomo che dava l'allarme".

Rimane il giallo attorno al ritrovamento. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per i rilievi. Non si esclude nessuna pista, dal gesto volontario al tentato omicidio, compresa l'agghiacciante ipotesi che la vittima sia stata lasciata da un'auto per terra agonizzante, in un secondo momento. Addosso la donna non aveva praticamente nulla, i vestiti quasi tutti bruciati, ma i piedi erano senza scarpe e non sono state trovate tracce di documenti. Vicino inoltre, non sembrerebbero essere state rinvenute tracce di inneschi o altro che possa ipotizzare una dinamica. La squadra mobile sta passando al setaccio anche le telecamere della zona.