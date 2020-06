Vaga in auto senza meta: donna trovata dalla Polizia a Persiceto

Era partita in auto da Reggio Emilia, ma dopo diverse orenon aveva fatto ritorno nella sua abitazione a Modena. Infine è stata ritrovata.

Le sue condizioni di salute sarebbero buone e, a mettere fine al girovagare senza meta della moedense, è stata la Polizia. Il marito, preoccupato per l'incolumità della moglie, aveva dato l'allarme. Infatti, nonostante non si fosse ancora sottoposta ad accertamenti medici, nell'ultimo periodo la moglie aveva sofferto di improvvisi episodi di smarrimento a causa di momentanei vuoti di memoria.

Più volte contattata al telefono dopo la sparizione, la diretta interessata non aveva mai risposto. La centrale operativa della Questura ha attivato il protocollo 'persone scomparse' avviando ricerche sia nella provincia modenese sia in quelle di Reggio Emilia e Bologna. Dopo diverse ore, la donna, incolume, è stata rintracciata nel territorio di San Giovanni in Persiceto, vicino all'ospedale San Salvatore e riaccompagnata a casa. (dire)