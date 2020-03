Scomparsa a San Pietro in Casale: perse le tracce di una donna

Si sono perse le tracce di una donna a San Pietro in Casale. Stamattina i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in via XXIV Maggio, nella sua abitazione, hanno aperto la porta ma non l'hanno trovata in casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così è stato ispezionato un pozzo nel giardino di casa. Sono intervenuti il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo speleo alpino fluviale insieme ad altre squadre di appoggio. Ma finora la signora non è stata trovata.