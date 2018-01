VIDEO| Disabilità. Il cammino del 'Dopo di Noi' va avanti: fondi e assicurazioni per le famiglie

Nella sala conferenze del Baraccano cinque incontri dedicati alle famiglie di persone con disabilità per saperne di più sulla legge del Dopo di Noi

A un anno e mezzo dall'approvazione della legge sul 'Dopo di Noi', il piano attuativo della Regione va avanti. La Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus - in collaborazione con l'Ausl di Bologna e con il Comune - ha organizzato cinque conferenze (l'ultima il 24 gennaio) per far parlare direttamente i familiari delle persone con disabilità e gli operatori del settore con esperti in materia come avvocati, educatori, assicuratori.