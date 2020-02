Corrieri della droga, fermati in stazione con tre chili di eroina nell'intestino

100 ovuli, per un totale di tre chili e 600 grammi di eroina. Questo hanno scoperto gli agenti della polfer dopo un controllo in stazione su tre persone, scese in stazione a Bologna con un treno notturno domenica scorsa.

Il comportamento dei tre appena usciti dallo scalo bolognese ha messo in allerta i poliziotti di turno, che li hanno fermati e identificati. Le tre persone, tutti cittadini nigeriani, sono state quindi trattenute ulteriormente, dacché mostravano segni evidenti di nervosismo, dettaglio che hanno portato alla richiesta di una radiografia.

Di lì, il riscontro positivo con decine di ovuli ingeriti e confinati nell'intestino dei tre fermati. Al termine delle operazioni, protrattesi sino al tardo pomeriggio di lunedì, i tre sono stati dichiarati in arresto, ed accompagnati in carcere in attesa di processo.