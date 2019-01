Guardia di Finanza, droga spedita via posta: due nei guai

Circa 60 grammi di hashish all’interno di un pacco postale in partenza, nascosti tra i prodotti alimentari. I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna nei giorni scorsi, hanno individuato e sequestrato lo stupefacente presso uno spedizioniere.

Il rinvenimento è stato effettuato da una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, che opera nell’ambito del contrasto dei traffici illeciti e che prevede periodici controlli presso i centri di smistamento postale avvalendosi anche di unità cinofile.

Le indagini hanno permesso di risalire al mittente, una studentessa universitaria domiciliata a Bologna, che si era prestata ad effettuare la spedizione a proprio nome per conto del destinatario, un uomo di origini calabresi, gravato da numerosi precedenti specifici per reati inerenti lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di perquisizione eseguite a casa della ragazza hanno portato al sequestro di ulteriori dieci grammi di hashish.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.