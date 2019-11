A spasso con dieci kg di hashish, la droga nella busta per la spesa

Gli agenti lo hanno controllato in strada e hanno scoperto che dentro la busta della spesa che portava con se c'erano 10 Kg di hashish, in panetti. Arrestato un uomo di 47 anni accusato di traffico e spaccio di droga. Il soggetto, cittadino marocchino con precedenti analoghi, è stato fermato per un controllo nei presi di Porta San Felice.

Subito i sospetti degli agenti hanno trovato conferma: oltre alla busta della spesa l'uomo aveva anche uno zaino, anch'esso pieno di droga. A casa sua, nel Pratello, i poliziotti hanno trovato altri 6 kg di hashish oltre al materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. Durante la perquisizione gli uomini della Squadra Mobile – 4^ Sezione Contrasto al Crimine diffuso hanno trovato anche uno dei panetti 'firmato' con il marchio e i colori della polizia, sul quale sono in corso accertamenti.

Il soggetto marocchino è stato così arrestato e tradotto in carcere per la convalida da parte del Gip. L'uomo risulta anche gravato di un'ulteriore pena di 4 mesi in carcere per pregressi reati.