Droga importata dall'Olanda, maxi-blitz con arresti dei Carabinieri

Dalle prime luci dell’alba numerosi militari stanno dando esecuzione a numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere in numerose zone dell’Emlilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ad entrare in azione i carabinieri del comando provinciale di Ferrara, insieme ai colleghi di Bologna, Modena, Parma, Brescia, Mantova, Firenze, Pisa e Pistoia.

Un’operazione che è riuscita a portare alla luce un imponente traffico di droga gestito da un’associazione arabo - albanese e dedita all’importazione e smercio all’ingrosso di cocaina direttamente dall’Olanda. Un’indagine partita nel 2016 che si sta concludendo con una serie di arresti e numerose perquisizioni.