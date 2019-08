Spaccio in strada e al parco, due in manette

Due arresti per spaccio nel fine settimana, dove in tutto sono stati recuperati un kg di hashish, un centinaio di grammi di marijuana e circa diversi grammi di cocaina. Il primo arresto si è verificato nel pomeriggio di sabato. I carabinieri di passaggio in zona della stazione San Vitale hanno notato un uomo sospetto, un cinquantenne italiano, visto mentre s scambiava qualcosa in strada.

Seguito fino in prossimità del domicilio, i militari si sono qualificati e hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. In un marsupio e in camera da letto sono stati trovati 500 grammi di hashish mezzo etto di 'erba' e 15 grammi di cocaina.

Nel secondo caso invece sono state le segnalazioni di alcune mamme al giardino Vittime della Uno bianca, zona Pilastro, a fare scattare il controllo verso un 48enne italiano, anche lui trovato in possesso di hashish e marijuana. L'uomo è stato intercettato mentre scendeva le scale del condominio nel quale aveva dimora, la sostanza è stata trovata nascosta in frigo.